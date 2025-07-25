Илья Середюк рассказал, когда начнется ремонт Кузнецкого проспекта в Кемерове

Подробностями грядущего ремонта на Кузнецком проспекте глава региона Илья Середюк поделился в соцсетях, подводя итоги сегодняшнего объезда по дорогам областного центра.

«Сейчас специалисты ведут подготовительные работы. Ремонт начнется 5 августа. Чтобы минимизировать ограничения движения транспорта, большая часть работ будет вестись в ночное время. Планируют закончить раньше срока – до конца сентября», – сообщил губернатор Кузбасса.

Илья Середюк проинспектировал дороги, где уже идет строительство или ремонт. К примеру, на улице Дружбы возводят дорогу протяженностью 850 метров, где подрядчику осталось закатать асфальт, проложить тротуары, смонтировать освещение и систему ливневой канализации, а также залить ботовой камень. Движение там планируют открыть в конце августа. На улице Терешковой меняют асфальт на участке 2,9 км, там планируют уложиться в такие же сроки. На завершающий стадии ремонт 62-го проезда. На участке в 810 метров уже заасфальтировали дорогу и нанесли разметку, сейчас отсыпают обочины.

Губернатор подчеркнул, что подрядчики на всех объектах дают 5-летнюю гарантию. В случае появления дефектов на дорогах они будут проводить ремонт за свой счет.

Фото: Илья Середюк/Telegram