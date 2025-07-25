Кузбассовцам предлагают принять участие в конкурсе создания и реконструкции объектов социальной инфраструктуры «МАРТ». Цель конкурса – отобрать лучшие практики создания объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.

Принять участие могут региональные органы государственной власти и местного самоуправления, инвесторы, концессионеры, частные партнеры, а также проекты в ключевых отраслях социальной инфраструктуры — объекты образования, культуры, спорта, социальной защиты населения и санаторно-курортного лечения.

По итогам экспертного отбора участники финального тура (ТОП-10 в каждой из участвующих отраслей), а также участники внеконкурсного отбора, заявкам которых были присвоены места с первого по пятое, персонально приглашаются на торжественное награждение, которое состоится в декабре этого года в Москве.



Подробная информация о категориях проектов, этапах и сроках проведения конкурса доступна на официальном сайте конкурса «МАРТ» и в официальном телеграм-канале.