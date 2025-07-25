27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе. В этот день в 2014 году от украинских обстрелов погибли 22 мирных жителя, из них четверо — дети. В память о невинных жертвах в Кузбассе проходят мероприятия.

В Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской Ленинска-Кузнецкого состоялся час памяти «Вспомним ангелов Донбасса». Посетители библиотеки и активисты Совета ветеранов города посмотрели видеоролик о создании в донецком парке Победы Аллеи Ангелов. Гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению журавликов из бумаги — символов надежды и мира.

Участники встречи ознакомились с выставкой «Своих не бросаем», на полках которой представлены книги, привезенные в библиотеку с Донбасса, среди которых поэма Анны Ревякиной «Шахтерская дочь». В завершение мероприятия все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В прокопьевском детском доме «Дружба» состоялась беседа о мире, дружбе и значимости сохранения памяти о погибших. Дети и воспитатели почтили память жертв войны минутой молчания. В небо запустили белые шары как символ надежды на мир и единства.

Во всех клубных учреждениях Юргинского муниципального округа сегодня состоялась акция «Белые ангелы Донбасса». Ее символами стали белые бумажные кораблики и голуби, сделанные своими руками.

В воскресенье, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, к памятным акциям присоединятся участники программ образовательного центра «Сириус.Кузбасс». Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся на театральной смене, и юные спортсмены, готовящиеся к финалу Всероссийских спортивных игр «Президентские соревнования и состязания», почтят память погибших минутой молчания.