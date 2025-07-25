Чиновники, силовики, представители банковского сектора и операторы сотовой связи в ходе заседания отметили, что аферисты изобретают новые методы обмана. В частности, преступники представляются работниками службы домофонов и представителями нового мессенджера МАХ. Схема примерно одинакова – сначала аферист звонит жертве и просят продиктовать пришедший на телефон код якобы для настройки системы или дополнительной защиты, затем звонит второй мошенник, маскирующийся под правоохранителя или сотрудника банка, и под предлогом угрозы взлома Госуслуг или банковского счета предлагает перевести деньги на «безопасный» счет. Однако настоящие сотрудники спецслужб и банков никогда не звонят с такими просьбами, поэтому нельзя никому говорить коды из смс-сообщений, данные карт и уж тем более не стоит переводить средства незнакомым людям. В случаях со схемой «МАХ» мошенники с помощью кодов взламывают аккаунты на Госуслугах.

Операторам сотовой связи бороться с кибермошенниками помогает система «Антифрод», благодаря которой значительно сократилось количество подозрительных звонков. Кроме того, в Кузбассе ежегодно проходит свыше двух тысяч фестивалей, лекториев и конкурсов по повышению финграмотности населения.

Фото: пресс-служба АПК