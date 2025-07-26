Накануне, 25 июля, губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел улицы областной столицы, где в настоящий момент идут работы по строительству и ремонту дорог.

После жалоб от жителей было принято решение отремонтировать два, самых проблемных, участка Кузнецкого проспекта – от Кузнецкого моста до проспекта Советского и от улицы Сибиряков-Гвардейцев до 2-й Камышинской.

Глава региона также осмотрел участок на Южном, где идёт строительство двухполосного продолжения улицы Дружбы от Баумана до Двужильного.

«На все участки, которые сегодня смотрим, подрядчики дают гарантию 5 лет. Если где-то появятся ямы, то будут ремонтировать за свой счет. Обновленная дорожная инфраструктура позволяет нам создать условия для дальнейшего развития жилых районов», — отметил Середюк.

На участке улицы Терешковой от проспекта Химиков до улицы 62-й проезд полностью меняют 2 941 м дорожного полотна. Практически завершены работы с заменой дорожного полотна на участке улицы 62 проезд от улицы Волгоградской до улицы Терешковой. Иидет строительство продолжения Комсомольского проспекта от Марковцева в сторону бульвара Строителей. Также в Кемерове строится четырехполосная дорога, продолжение проспекта Комсомольского от Ленина до Октябрьского.