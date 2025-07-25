Свыше 700 строителей из Кузбасса, других сибирских регионов, а также Сочи и Санкт-Петербурга обсуждают вопросы эффективного взаимодействия для создания современного городского облика. На форуме проводятся и технические мастер-классы. Посетители могут попробовать себя в качестве оператора штукатурной станции или поработать с редкими декоративными покрытиями.

Также в программе «Стройфеста» – выставка с участием ведущих компаний отрасли, выступления более 15 спикеров и «Поединок плиточников».

Фото: пресс-служба АПК