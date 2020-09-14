Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, сегодня утром в забое шахты «Чертинская-Коксовая» произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. В результате один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин.

Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. В настоящее время ведение горных работ в шахте приостановлено.

Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов и прокурор г. Белово Александр Царев незамедлительно выехали на место происшествия, организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По информации пресс-службы прокуратуры Кемеровской области.