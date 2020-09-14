В копилке сборной региона на сегодня одна серебряная и две бронзовые медали. Серебро завоевала студентка Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова Елена Кузнецова в компетенции «Реклама», бронза у студента Кемеровского профессионально-технического техникума Дмитрия Доронина в компетенции «Обслуживание тяжелой техники» и у студентки Новокузнецкого торгово-экономического техникума Дарьи Артющенко в компетенции «Ресторанный сервис».

«В этом году Кузбасс стал основной площадкой проведения чемпионата WorldSkills Russia. Кемеровскую область представляет рекордное для региона количество участников — 212 человек. Достойный старт кузбасских ребят доказывает, что мы готовим кадры высочайшего уровня. Это подтверждает и тот факт, что два наших учебных заведения — Сибирский политехнический техникум и Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства — вошли в ТОП-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) за 2019 год. Кузбасс нуждается в высококвалифицированных специалистах рабочих профессий, и регион делает многое, чтобы им здесь жилось и работалось комфортно», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Соревновательные дни Нацфинала WorldSkills Russia продолжаются. Сегодня начинают работу компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Дошкольное воспитание – Юниоры», «Преподавание в младших классах», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Мобильная робототехника — Юниоры (12-14)», «Парикмахерское искусство — Юниоры», «Физическая культура, спорт и фитнес». Во вторник, 15 сентября, стартуют компетенции «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Лабораторный медицинский анализ», «Ремесленная керамика», «Сантехника и отопление», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем — Юниоры (14-16)».

Напомним, финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит с 6 по 21 сентября. Его организатором в этом году является Кузбасс. Участниками чемпионата стали более 2800 конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран мира. Финал проходит на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Студенты и школьники принимают участие в соревнованиях по 129 компетенциям, которые соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Работу конкурсантов оценивают эксперты, которые находятся в трех центрах управления соревнованиями – в главном ЦУСе в Новокузнецке, а также в Москве и Казани.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.