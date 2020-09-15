Вакцинация от вируса гриппа в Кузбассе стартовала 1 сентября 2020 года. За две недели прививку поставили около 121 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей. В медицинские организации региона распределено почти 793 тыс. доз вакцины против гриппа, в том числе детской вакцины – более 126 тыс. доз.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Кузбасса, особенно важно прививать от гриппа детей, потому что в период эпидемии болеет каждый 3-й ребенок и каждый 10-й взрослый. Прививочная кампания в этом году проходит с соблюдением противоэпидемических мер. Сначала составляют списки детей с учетом подписанных родителями согласий на прививку. Только после этого в детском саду или школе начинается вакцинация.

Специалисты отмечают, что в нынешнем эпидемическом сезоне ожидаются штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет не циркулировали в России, и иммунитета к ним у населения нет. Вакцинация — самый эффективный способ защиты от заражения и тяжелого течения гриппа. Кроме того, иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения новой коронавирусной инфекции. При этом прививку лучше сделать до наступления эпидсезона. В настоящее время прививочная кампания продолжается в государственных медицинских организациях региона.

Чтобы сделать прививку от гриппа ребенку, нужно обратиться в поликлинику по месту проживания. Обратите внимание, что прививку можно ставить детям старше 6 месяцев. Далее участковый врач после осмотра ребенка выдаст разрешение на вакцинацию. Дети до года перед прививкой проходят профосмотр ряда узких специалистов. Перед вакцинацией также заполняется добровольное согласие на вакцинацию ребенка. Взрослым достаточно позвонить в поликлинику по месту жительства или работы и прийти в предложенные дату и время с полисом ОМС.

Нельзя забывать о других мерах профилактики. Самые популярные способы заражения — воздушно-капельным или контактным путем, поэтому сохраняется актуальность дезинфекции рук. Особое внимание должно быть уделено использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) в общественных местах, прежде всего — масок, то есть тем профилактическим мерам, к которым все привыкли в период пандемии COVID-19. СИЗ позволяют защититься от заражения и защитить окружающих в случае собственного заболевания.

Для поддержания и укрепления здоровья и иммунитета должно быть сбалансированное питание, с достаточным количеством витаминов. Также важны физическая активность, пребывание на свежем воздухе и частое проветривание помещений.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.