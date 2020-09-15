Кемеровские комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН) получили 4 новые специально оборудованные автомашины, 6 доставлены в центры соцобслуживания Новокузнецка. Транспорт приобретен в рамках реализации национального проекта «Демография» для обеспечения успешного внедрения системы долговременного ухода. Автомобили предназначены для доставки в центры соцобслуживания и обратно в первую очередь маломобильных людей, а также получателей социальных услуг с разной степенью когнитивных расстройств. В центрах они будут проходить реабилитацию, получать социально-психологическую помощь, массаж и т. п.

«Приобретение специализированных автомобилей — очередной этап комплексной реализации системы долговременного ухода в Кузбассе. В рамках программы в регионе уже введены должности сиделок, доукомплектованы техническими средствами реабилитации пункты проката и взаимопомощи, укрепляется материально-техническая база учреждений социального обслуживания, открыты и уже отлично зарекомендовали себя «Школы ухода» для специалистов и родственников маломобильных людей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего по итогам 2020 года в Кузбасс поступит 15 таких машин в 12 комплексных центров соцобслуживания. Из 7 запланированных в Кемерово уже пришли 4 автомобиля, все 6 поступили в Новокузнецк, по одной единице транспорта получат Кемеровский муниципальный округ и Юрга. Всего воспользоваться услугами спецавтомобилей смогут 11 794 человека.

Кузбасс участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с ОВЗ с 2019 года. Цель программы — обеспечение людям, нуждающимся в уходе, комплексного социального обслуживания и медицинской помощи в привычной, комфортной обстановке, а также поддержка семей. В настоящее время пилотный проект реализуется в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Кемерове, Юрге, Новокузнецке и Кемеровском муниципальном округе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.