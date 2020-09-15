Поставить прививку от гриппа в передвижных медицинских комплексах любой желающий может с сегодняшнего дня в Кемерове и Новокузнецке. В ближайшее время мобильные комплексы начнут работу в Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Белове, Юрге, Мариинске. Эта мера сделает вакцинацию доступнее особенно для работающих кузбассовцев. Передвижные пункты вакцинации будут работать без выходных до конца сентября.

По данным минздрава Кузбасса, всего по состоянию на 15 сентября в регионе привито от гриппа 190 811 человек, 66 456 из них – дети.

Чтобы пройти вакцинацию, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС. Медицинский работник передвижного пункта вакцинации проводит осмотр, определяет возможные противопоказания и при условии отсутствия симптомов ОРВИ делает инъекцию. Процедуру бесплатно проводит медицинский персонал городских и районных поликлиник с соблюдением всех санитарных норм.

В первую очередь вакцинацию желательно пройти людям, находящимся в группах риска: сотрудникам образовательных учреждений, работникам социальных служб, транспорта, торговли, сферы ЖКХ, а также лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

Среди противопоказаний — аллергическая реакция на куриный белок или сильная реакция на ранее проводимую вакцинацию против гриппа (если температура поднималась выше 40 градусов), а также наличие или обострение на момент вакцинации острых хронических заболеваний.

Для проведения противовирусной кампании министерство здравоохранения Кузбасса закупило вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», рекомендованные ВОЗ в качестве профилактики гриппа типа А и типа В. Кроме того, иммунная защита поможет избежать наложения новой коронавирусной инфекции.

Кроме мобильных пунктов вакцинации, бесплатная прививочная кампания продолжается в государственных медицинских организациях региона.

По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую линию министерства здравоохранения Кузбасса по тел. 8 (3842) 58-43-56 или Роспотребнадзора по тел. 8 (3842) 36-68-46, 8 (3842) 36-78-56, 8-800-555-4943.

С информацией о прививках против гриппа можно также ознакомиться на сайте: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4441/

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.