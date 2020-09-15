На сегодня убрано 62,6 % площадей зерновых культур — 358,9 тыс. га, намолочено 916,8 тыс. тонн зерна. В ряде хозяйств урожайность пшеницы и ячменя на отдельных полях превышает средние показатели в 2,5 раза. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

«Высокой урожайности сельскохозяйственных культур аграрии добиваются за счет комплексного подхода к работе. С каждым годом улучшается качество семян, запускаются новые методики обработки почвы, обновляется парк техники, внедряются цифровые технологии. В этом году на поддержку отрасли растениеводства из федерального и областного бюджетов планируется направить около 338 миллионов рублей. При этом основные средства были доведены до аграриев к началу активной фазы проведения полевых работ», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Уборочная кампания идет в 17 муниципалитетах, средняя урожайность по региону на сегодня составляет 25,5 ц/га. Для сравнения, на ту же дату 2019 года она составляла 23,3 ц/га. Больше всего зерна намолотили в Промышленновском округе — 127,7 тыс. тонн. Максимальную среднюю урожайность по муниципалитету показывают аграрии Яшкинского муниципального округа — 38,7 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители улучшили качество высеваемых семян, что позволяет увеличить прирост урожая зерновых культур до 30%: в 2020 году доля сортовых семян зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 11% и составила 78% от общего объема. Также выросла и доля кондиционных семян, подготовленных для посева — 89,4 %.

Большое внимание в Кузбассе уделяется селекции сортов сельскохозяйственных культур. Например, Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства создал сорт голозерного овса «Офеня», урожайность которого в 3 раза превышает среднероссийский показатель. Кузбасская разработка не только опережает конкурентов по продуктивности, но и выгодно отличается от пленчатых образцов за счет отсутствия сопутствующей оболочки, занимающей до 28% общего объема. Еще одно достижение ученых — среднеранний, устойчивый к разным климатическим условиям сорт овса «Гаврош», рекомендованный для использования не только в Сибири, но и в средней полосе России, а также в Казахстане.

Для проведения сезонных полевых работ приобретено 48 тыс. тонн минеральных удобрений, это на 6 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Более 60% удобрений аграрии получили на условиях беспроцентной рассрочки благодаря соглашению между региональными властями и производителями минеральных удобрений.

По льготным кредитам аграрии приобретают и новую сельскохозяйственную технику. До конца 2020 года хозяйства планируют приобрести 30 тракторов, 30 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна. Уже закуплено около 50 единиц сельхозтехники.

Кроме того, в 2020 году Кузбасс вошел в тройку регионов — лидеров Сибири по приросту посевных площадей зерновых культур: ими занято 528,6 тыс. га — показатель увеличился на 13,3 тыс. га по сравнению с уровнем 2019 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.