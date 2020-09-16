Кафедра стратегии регионального и отраслевого развития открылась при Институте экономики и управления Кемеровского государственного университета — опорного вуза региона. Она создана при поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в рамках договора о сотрудничестве между Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Кемеровским государственным университетом.

«Сегодня знаковое событие для Кузбасса. Опорный вуз нашего региона — КемГУ — вошел в число трех крупных российских университетов, наряду с МГУ им. М.В. Ломоносова и Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС (г.Москва), которые первыми в стране начали подготовку специалистов по стратегированию. Кузбасс стремится стать регионом с высоким уровнем жизни, где комфортно учиться, создавать семьи, воспитывать детей и работать. Только подходя комплексно к решению важных вопросов можно добиться больших результатов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном открытии кафедры.

Первые 20 студентов новой магистерской программы «Экономическая и финансовая стратегия» получили зачетные книжки. Их вручили вручили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, руководитель Центра стратегических исследований МГУ, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, доктор экономических наук, иностранный член РАН, профессор Владимир Квинт и ректор КемГУ, член-корреспондент РАН Александр Просеков.

Программа магистратуры «Экономическая и финансовая стратегия» является аналогом программы подготовки магистров мирового уровня в Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, которая на протяжении более 15 лет совершенствовалась и доказала свою эффективность. Студенты кафедры стратегии регионального и отраслевого развития КемГУ получат исключительное право параллельно пройти обучение по программе MBA в Центре стратегических исследований МГУ.

Научным руководителем программы «Экономическая и финансовая стратегия» является разработчик теории стратегии и методологии стратегирования, отмеченный премией имени М.В. Ломоносова — высшей научной наградой Московского государственного университета —профессор Владимир Квинт. По его научным работам и учебникам учатся студенты в университетах США, Великобритании, Китая, Словении и других стран.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.