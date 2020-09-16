В отделении лучевой диагностики Кузбасской областной детской клинической больницы (г. Кемерово) установлен и введен в эксплуатацию новый высокопольный современный магнитно-резонансный томограф стоимостью 79 млн 350 тыс. рублей. Он поступил в больницу в рамках федерального финансирования по нацпроекту «Здравоохранение».

Оборудование, приобретенное для детской облбольницы, уникально по комплектации, оснащено широким спектром специальных программ для исследования практически всех органов и систем организма, обследование можно проводить для детей с первых дней жизни. Всего таких аппаратов в России 6, из них 2 — в Кузбассе: еще один такой комплекс МРТ в октябре будет запущен в работу в больнице им. Малаховского в Новокузнецке.

«Обеспечение больниц современным высокотехнологичным оборудованием — одна из основных задач регионального правительства. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» только в этом году в детские больницы региона поступит 74 единицы оборудования на сумму более 260 млн рублей, две трети этих аппаратов уже установлены и введены в эксплуатацию», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе посещения Кузбасской областной детской клинической больницы.

Магнитно-резонансная томография – один из самых информативных неинвазивных методов диагностики: врач может оценить состояние внутренних органов, кровеносных сосудов, различных тканей организма человека без применения хирургических инструментов. Во время процедуры происходит воздействие магнитных волн на клеточное ядро, а точнее – на протоны водорода в клетках человеческого тела. По их колебанию (резонансу) аппарат составляет видимую картину внутреннего состояния органов. Для более точной диагностики съемку делают на нескольких срезах. В итоге диагност получает полную картину того, что происходит внутри органов, и может делать квалифицированные выводы для назначения лечения.

В программный комплект входят специализированные наборы приложений для обследования пациентов по профилям: неврология, ангиография, исследование тела, онкология, маммология, ортопедия, педиатрия. Это единственный в Кузбассе аппарат, оснащенный специальным наркозно-дыхательным комплексом, с помощью которого можно обеспечить безопасное анестезиологическое пособие для обследования детей любого возраста с рождения. Учитывая большую востребованность данного метода обследования, в кабинете магнитно-резонансной томографии планируется организовать работу в 2 смены и вести прием как амбулаторных пациентов, так и пациентов стационара.

Кузбасская областная детская клиническая больница — это многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь по 23 профилям пациентам из Кузбасса и других регионов. Здесь принимают роды и выхаживают новорожденных, оказывают помощь детям с неясными диагнозами, объемными образованиями центральной нервной системы, с пороками развития легких и другими сложнейшими и запущенными формами заболеваний. Госпитализация и оказание экстренной помощи осуществляется круглосуточно. В больнице предусмотрен оборудованный пандусом вход для пациентов с ограниченными возможностями и тяжелых пациентов, экстренно доставленных на реанимобиле.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.