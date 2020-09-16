Модульные ФАПы заменили старые аварийные помещения, новые медпункты смогут принимать более 1 тыс. жителей поселков Бунгур и Подгорный. Возведение медицинских объектов стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал поручение ввести в эксплуатацию 34 ФАПа в 12 муниципалитетах области.

«Здравоохранение — приоритетное направление деятельности органов власти всех уровней. Особенно важно оказывать качественную оперативную медицинскую помощь в отдаленных селах области. Только в этом году в сельских территориях области будет построено 34 фельдшерско-акушерских пункта, 6 из них уже ввели в эксплуатацию: по два — в Гурьевском округе и Новокузнецком районе, по одному — в Топкинском округе и Мариинском районе. На сами конструкции и оснащение их медоборудованием из федерального бюджета выделено около 147,8 млн рублей, еще 10,2 млн рублей областного бюджета будет направлено на обеспечение коммунальной инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Модульный ФАП включает кабинет приема, процедурный, совмещенный с прививочным кабинетом, место для ожидания приема пациентами, санузел и служебные помещения. В новых пунктах смонтирована система электроотопления, водоснабжения, разработана современная система навигации с использованием шрифта Брайля. Кроме того, ФАП оборудован и для маломобильных граждан: есть пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, имеется кнопка вызова персонала. Общая площадь каждого медпункта — более 72 кв. м.

Новые ФАПы оснащены портативными анализаторами для исследований уровня сахара крови и холестерина, анализатором гемоглобина, пульсоксиметром, электрокардиографом, спирометром. Для оказания экстренной медицинской помощи имеются дефибриллятор и все необходимые укладки при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, при желудочно-кишечных кровотечениях. Предусмотрены носилки или спинальный щит с устройством для фиксации головы для транспортировки маломобильных пациентов, шины для мобилизации при травмах, кислородный ингалятор.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.