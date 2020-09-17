«В Кузбассе рабочие профессии всегда были в почете, а сегодня нам особенно нужны высокопрофессиональные кадры: в регионе стремительными темпами развивается строительная отрасль, модернизируется экономика. В первые соревновательные дни национального финала WorldSkills Russia кузбасские участники демонстрируют высокие результаты — 14 наград всего за 10 дней. Можно гордиться этими ребятами, которые достойно представляют Кузбасс. Уверен, что их пример и проведение самого Чемпионата в Кузбассе дополнительно привлечет внимание молодежи к рабочим профессиям и откроет им новые возможности профессионального развития», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Наилучший результат по всей России показал участник компетенции «Экспедирование грузов» Владислав Лисютин – студент Кемеровского профессионально-технического техникума. Еще два золота в компетенции «Электрослесарь подземный» завоевали выпускник Кемеровского горнотехнического техникума Владислав Барышев и Алексей Сторожилов, представитель Киселевского горного техникума.

Студентка Кемеровского педагогического колледжа Алена Терентьева стала серебряным призером в компетенции «Охрана труда», в компетенции «Реклама» 2-е место заняла студентка Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова Елена Кузнецова. Команда Сибирского политехнического техникума — Дарья Солофетенко, Алина Копытина, Данил Губарев, Татьяна Сергиенко, Кристина Карташова — взяла серебро в компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)».

Учащаяся Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова Виктория Веселовская получила бронзовую медаль в компетенции «Флористика – Юниоры». Еще одну бронзу принес студент Кемеровского аграрного техникума им. Г.П. Левина Александр Григорьев в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Бронзовую медаль в компетенции «Экспедирование грузов» взяла студентка Кемеровского профессионально-технического техникума Римма Абдрахманова. Бронзу в компетенции «Облицовка плиткой» получил Иван Степанов из Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания, среди юниоров в этой компетенции третьим стал представитель детского технопарка «Кванториум-42» Матвей Андриянов.

3-е место завоевали студент Кемеровского профессионально-технического техникума Дмитрий Доронин в компетенции «Обслуживание тяжелой техники» и студентка Новокузнецкого торгово-экономического техникума в компетенции «Ресторанный сервис» Дарья Артющенко. Бронзовыми призерами в компетенции «Спасательные работы» стали участники команды Сибирского политехнического техникума Евгений Романов, Кристина Давыдова, Данил Праслов, Владислав Кирьянов и Валерий Кондратьев.

Сегодня соревнования стартовали по компетенциям «Визуальный мерчендайзинг», «Интернет вещей», малярные и декоративные работы», «Промышленная робототехника», «Рекрутинг», «Кузовной ремонт — Юниоры», «Разработка виртуальной и дополненной реальности — Юниоры», «Разработка мобильных приложений — Юниоры», «Обслуживание и ремонт оборудования ролевой защиты автоматики», «Эстетическая косметология».

«Национальный чемпионат — это не только технология, при помощи которой определяются победители, отбирается сборная страны. Это большая экспериментальная машина для профессиональных сообществ. Например, провести соревнования в дистанционном формате по компетенции «веб-дизайн» несложно, они и раньше могли проходить дистанционно. А вот перевести компетенцию «Кирпичная кладка» или «Поварское дело» — это огромный технологический вызов, который в мире не решен. А в нашей стране мы сделали к этому первые шаги. Кузбасс лидирует и демонстрирует впечатляющие результаты по реализации многих федеральных проектов Ворлдскиллс — это и подготовка мастеров производственного обучения, и россиян возраста 50+, и ранняя профориентация детей. Наша задача на перспективу — обеспечить доступность качественной подготовки специалистов в любой точке страны», — подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов по время посещения Центра компетенций в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства в Кемерове.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит с 6 по 21 сентября. Его организатором в этом году является Кузбасс. Участниками чемпионата стали более 2800 конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран мира. Финал проходит на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Студенты и школьники принимают участие в соревнованиях по 129 компетенциям, которые соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Работу конкурсантов оценивают эксперты, которые находятся в трех центрах управления соревнованиями — в главном ЦУСе в Новокузнецке, а также в Москве и Казани.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.