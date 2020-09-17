На переселение из аварийного жилфонда в 2020 году по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Кузбасс дополнительно получит более 2 млрд рублей. Таким образом, общее финансирование программы в 2020–2021 году составит более 3,6 млрд рублей.

«Еще в апреле мы направили заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для выделения дополнительных средств на программу переселения из аварийного жилья в Кузбассе. Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется в Кузбассе с 2019 года. Программа рассчитана до 2025 года, в соответствии с ней расселяются многоквартирные жилые дома, признанные таковыми с 01.01.2012 по 01.01.2017. В Кузбассе таких домов 1347, в них живут 26,5 тыс. человек. В настоящее время по программе переселено 1 492 семьи, в том числе за период 2019–2020 гг. — 1 159 семей, с начала 2020 года —333 семьи.

По информации министерства строительства Кузбасса, на сегодняшний день муниципальными образованиями в рамках программы заключено контрактов на строительство или приобретение жилья и соглашений о выплате собственникам компенсаций за изымаемое аварийное жилье на общую сумму 2 млрд 558,5 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.