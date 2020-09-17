За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Киселевск – 23, Кемерово – 21, Новокузнецк – 19, Прокопьевск – 18, Анжеро-Судженск – 13, Междуреченск – 8, Белово – 5, Мыски – 4, Осинники – 4, Ленинск-Кузнецкий – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Кемеровский МО – 2, Прокопьевский МР – 2, Тайга – 1, Беловский МР – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Топкинский МО – 1. Таковы данные регионального Оперштаба.

2 пациента скончались. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

80 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6025 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2083 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2186 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".