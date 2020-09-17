В Новокузнецке состоялось открытие первой очереди Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий, который был капитально отремонтирован и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием к финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«Открытие первого в Кузбассе цифрового колледжа, который стал одной из площадок проведения национального чемпионата — это важный шаг подготовки специалистов, за которыми будущее страны. Для того, чтобы организовать соревнования на достойном уровне в новом гибридном формате, мы отремонтировали техникум, оснастили его цифровым оборудованием, которое позволяет в дистанционном режиме оценивать участников. В этом году их рекордное количество — 2800 человек, почти в два раза больше, чем обычно собирает чемпионат WorldSkills. Мы уже увидели много достойных результатов, надеюсь, это не предел, желаю всем участникам успеха и применить навыки, полученные здесь, в дальнейшей практике», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном открытии колледжа.

Глава региона и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов осмотрели площадки Центра управления соревнованиями, который размещен на базе колледжа. За работой конкурсантов в режиме онлайн следят опытные эксперты из числа преподавателей техникумов и колледжей, представителей предприятий и организаций. Всего за время проведения Национального чемпионата WorldSkills Russia в кузбасском Центре управления соревнованиями примут участие более 90 экспертов, которые дадут оценку по 37 основным и 20 юниорским компетенциям.

Специально к Национальному чемпионату WorldSkills Russia в колледже прошла масштабная реконструкция, на эти цели из областного бюджета направлено более 330 млн рублей. В ходе ремонтных работ, которые начались весной этого года, были полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, отреставрированы фасад здания и помещений общей площадью более 4000 кв. м. На благоустроенной прилегающей территории заложена аллея выпускников «80 лет профессионально-технического образования».

Кроме того, в учреждении создана современная цифровая инфраструктура на базе мощного сервера и локальной вычислительной сети с высокоскоростным выходом в интернет. Она обеспечивает беспроводной стабильный доступ в Сеть в любой точке здания, а также позволяет решать научные и прикладные задачи на основе облачных технологий. Аудитории колледжа оборудованы интерактивными досками, компьютеризированными рабочими местами для преподавателей, системой видеонаблюдения в каждом кабинете. Современная мебель позволяет трансформировать учебные помещения в коворкинги, конференц-зоны или места для фриланс-работы.

Второй этап реконструкции колледжа начнется после окончания чемпионата, в октябре этого года. Планируется реставрировать помещения на третьем и четвертом этаже колледжа, отремонтировать большой актовый зал и спортивный зал.

«Я благодарен руководству региона за организацию чемпионата в новом гибридном формате. В сложнейших условиях мы совместно выработали принципиально новую технологию его проведения в уникальном дистанционном формате. Все страны отменили свои национальные чемпионаты – мы единственные, кто его провели. Я уверен, что другие страны будут перенимать этот опыт», — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с почетными гостями вручил работникам колледжа, строителям и студентам областные медали «За веру и добро», «За служение Кузбассу» и золотой знак «Кузбасс».

После проведения чемпионата все оборудование останется в распоряжении колледжа. Реконструкция и обновление позволят расширить количество специальностей, открыть новые направления подготовки, связанные с IT-технологиями, BIM-проектированием в строительстве и моделировании. Дополнительно к 17 имеющимся профессиям, которые получают студенты, планируется открыть такие специальности, как архитектор энергоэффективных домов, инженер 3D-печати в строительстве, проектировщик инфраструктуры «умного дома», специалист по модернизации строительных технологий, организатор интернет-сообществ, разработчик моделей Big-Data, архитектор информационных систем, разработчик систем энергопотребления, специалист по управлению энергетическими сетями на протяжении всего цикла жизни.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.