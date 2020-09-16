«Добру откроются сердца». В Анжеро-Судженском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья началась реализация грантового проекта. Специалисты помогают ребятам с тяжёлыми множественными нарушениями развития.

Ярославу почти три. У него ДЦП. Не ходит. Реабилитационный центр вместе с мамой посещает уже 2 года. Психолог, массажист, логопед. Большой прогресс. Научился считать до 13, знает все цвета. И самое главное — теперь он умеет ставить правую ногу.

Матвей Овчаров. У него проблемы с речью. В центре занимается с логопедом. Результат уже есть.

Персональные компьютеры, дидактические пособия, коммуникаторы, оборудование для сенсорной комнаты, театрализованной деятельности и творческой студии. Это все приобрели благодаря реализации грантового проекта. Также на средства гранта было приобретено программное обеспечение. С помощью него дети развивают координацию движения, ловкость и точность.

И это не все оборудование. В следующем году в Центр поступят еще несколько компьютеров и развивающие игры.

Заболевания опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна, сахарный диабет. В год Центр оказывает почти 100 тысяч услуг детям. К каждому ребёнку — индивидуальный подход.

Автор: Арина Мерлова