За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 42, Новокузнецк – 34, Ленинск-Кузнецкий – 14, Березовский – 7, Осинники – 6, Междуреченск – 5, Прокопьевск – 4, Анжеро-Судженск – 4, Кемеровский МО – 3, Мариинский МР – 3, Яшкинский МО – 3, Полысаево – 2, Гурьевский МО – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Тайга – 1, Юрга – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1. Таковы данные регионального Опершаба по коронвирусу.

3 пациента скончались. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. Она проживала в Гурьевске.

У женщины 1953 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тайге.

152 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6177 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2063 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2761 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".