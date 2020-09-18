В 112-й, 64-й, 41-й школах и в гимназии № 17 учащиеся среднего звена оказались зараженными COVID-19. Эти классы закрыты на карантин, уроки переведены в дистанционный режим. Педагоги, которые контактировали с инфицированными детьми, отправлены на 14-дневную самоизоляцию. В других классах их временно заменили коллеги.

В целом учебный процесс в этих школах продолжается. Единственное, что еще более тщательно проводят дезинфекцию кабинетов, коридоров и мебели. По имеющимся данным, дети переносят коронавирус как ОРВИ легкой формы.

Главная задача всех профилактических мер в школах — не допустить распространения инфекции. Хотя в тех случаях, которые зарегистрированы в указанных выше учебных заведениях, дети подхватили инфекцию вне школьных стен.

Татьяна Дорошина, начальник организационно-правового отдела комитета образования и науки администрации Новокузнецка: «В 112-ой ребенок приехал после отдыха в Турции вместе с родителями, и они просто по собственной инициативе решили сдать тест на COVID. У мамы с папой отрицательный, у ребенка — положительный. Успел сходить только 1 день. Сейчас все дети и все педагоги сдали тест на COVID, и вот в понедельник будут результаты. Ждем, надеемся на лучшее».