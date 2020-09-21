Из них 92 – в Кемерове!

Сводка на 19 сентября: за сутки в Кузбассе выявлено 127 случаев. Сводка на 20 сентября: за сутки в Кузбассе выявлено 130 случаев. Сводка на 21 сентября на 11:00: за сутки в Кузбассе выявлено 124 случая заражения коронавирусной инфекцией (Кемерово – 18, Новокузнецк – 17, Киселевск – 10, Междуреченск – 10, Мариинский МР – 10, Анжеро-Судженск – 7, Белово – 7, Ленинск-Кузнецкий – 7, Тяжинский МО – 7, Полысаево – 4, Прокопьевск – 4, Юрга – 4, Чебулинский МО – 4, Кемеровский МО – 3, Топкинский МО – 3, Березовский – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Таштагольский МР – 2, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Осинники – 1).

6 пациентов за последние трое суток скончались, 155 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6332 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе на сегодня медицинскую помощь получают 2 283 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 360 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".