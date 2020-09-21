За счет федерального бюджета и средств угледобывающих компаний в Кузбассе с начала 2020 года переселены 553 семьи. Всего по итогам года планируется переселить 754 семьи.

Как сообщили в департаменте угольной промышленности администрации правительства Кузбасса, по программе содействия переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого за 8 месяцев 2020 года переселено 436 семей. Больше всего новоселов в Прокопьевске — 226 семей, в Анжеро-Судженске — 101 семья, в Киселевске — 97 семей, в Кемерове — 5 семей, в Осинниках — 4 семьи, в Белове — 3 семьи. Из федерального бюджета на переселение жителей с подработанных территорий было направлено 840,66 млн рублей.

За счет угольных компаний в Кузбассе с начала года переселены 117 семей. Всего, по данным ведомства, в 2020 году в переселение жителей с подработанных территорий будет вложено порядка 1,5 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета — 1 млрд 157 млн рублей, на эти средства новоселье смогут отметить 568 семей. За счет средств угледобывающих компаний Кузбасса в 2020 году запланировано переселить 186 семей, предполагаемый объем финансирования — 291 млн рублей.

Напомним, также в регионе активно идет переселение из аварийного жилья. По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» за период 2019–2020 гг. получили новое жилье 1 159 семей, из них с начала 2020 года — 333 семьи. Благодаря тому, что Кузбасс показал хорошие результаты реализации программы, региону было выделено дополнительно 2 млрд рублей, таким образом, финансирование программы переселения из аварийного жилья в 2020–2021 году составит более 3,6 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.