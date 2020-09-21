На уборку улично-дорожной сети готовы выйти более 2 тыс. машин, дежурства будут проходить круглосуточно. Таким образом, подготовка дорожников к осенне-зимнему периоду в Кемеровской области находится на завершающем этапе.

«Во всех городах, округах и районах поставлена задача обращать особое внимание на маршруты общественного транспорта, школьные маршруты, подходы к социальным объектам. Даже в отдаленных населенных пунктах не должно быть проблем с передвижением из-за снежных заносов. Также я распорядился разработать графики круглосуточного дежурства дорожных служб в зимний период и на это время закрепить ответственных за содержание дорог на конкретных территориях», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Предприятия области уже перевыполнили план по заготовке противогололедных материалов, которые будут использоваться при уборке улично-дорожной сети. Запасено 18,2 тыс. тонн соли (42% от необходимого на весь сезон количества), 205,9 тыс. тонн песка (49%) и 29,4 тыс. тонн отсева (59%). При этом к началу зимнего периода основной стратегический запас противогололедных материалов должен составлять 35-40% от плана. Также заключены договоры на поставку соли и песка по мере расходования запаса в течение зимы.

К уборке улиц готовы приступить 2 152 машины (85% от плана). На случай обильных снегопадов сторонние организации готовы предоставить еще 536 единицы техники.

Пассажирские компании Кузбасса готовы к зимнему периоду на 80%. В помещениях, где расположены автотранспортные предприятия (ПАТП), осуществляется ремонт. Для обогрева установлено новое котельное оборудование в Березовском, Тайгинском и Юргинском ПАТП. На эти цели предприятия направили 7,7 млн рублей. Кроме того, отремонтированы кровли в Мариинском, Междуреченском, Прокопьевском, Топкинском, Таштагольском и Юргинском ПАТП. Сумма инвестиций предприятий составила 22,2 млн рублей.

Проверку проходит и сам пассажирский транспорт. В том числе происходит замена шин в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, сезонное обслуживание аккумуляторных батарей и генераторов, ревизия отопительных систем и электрооборудования. Также предприятия закупают горюче-смазочные материалы, предназначенные для зимнего периода.

Срок окончания подготовки к зимнему сезону — 30 октября.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.