Завершились самые масштабные в России соревнования в сфере профессионального мастерства. Приветствие финалистам, победителям и участникам VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» направил президент России Владимир Путин.

«Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является Национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек. И, конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда», — подчеркнул в своем обращении президент России Владимир Путин.

Сборная Кузбасса впервые за 8 лет проведения чемпионата стала второй среди сильнейших команд страны. Представители области завоевали 40 медалей разного достоинства: 9 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых. Отличились студенты и школьники в совершенно разных компетенциях — от «Геодезии» до «Технологии моды». Выпускник Кемеровского горнотехнического техникума Владислав Барышев стал победителем в номинации «Лучший конкурсант Кузбасса».

«Чемпионат «Молодые профессионалы» в Кузбассе во многом стал инновационным. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нам предлагали перенести соревнования на следующий год, но мы решили впервые в истории провести их в новом, комбинированном формате. И этот гибридный способ организации оправдал себя: благодаря онлайн-технологиям в чемпионате смогло принять участие рекордное количество человек, практически в два раза больше, чем обычно. Также благодаря автоматизации был минимизирован человеческий фактор в оценке конкурсантов, а объективность здесь, как и в спорте, очень важна. Я уверен, что многие элементы онлайн-соревнований, примененные на этом чемпионате, будут использоваться и в дальнейшем», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной церемонии закрытия нацфинала WorldSkills Russia.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сентября. Его организатором в этом году выступил Кузбасс. Участниками чемпионата стали около 3 тысяч конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и разных стран мира. Студенты и школьники приняли участие в соревнованиях по 130 компетенциям (для юниоров – по 71), которые соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Работу конкурсантов оценивали эксперты, которые находились в трех центрах управления соревнованиями – в главном ЦУСе в Новокузнецке, а также в Москве и Казани.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.