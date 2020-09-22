За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 26, Междуреченск – 25, Новокузнецк – 22, Прокопьевск – 14, Анжеро-Судженск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Киселевск – 5, Мариинский МР – 5, Белово – 3, Мыски – 2, Кемеровский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Тяжинский МО – 2, Прокопьевский МО – 1, Яйский МО – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Берёзовском.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселёвске.

152 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6484 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2254 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1750 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.