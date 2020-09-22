В области приводят в порядок адресное хозяйство — обновляют таблички с названиями улиц и номерные знаки на домах, в том числе в частном секторе.

С мая по август 2020 года уполномоченные по вопросам переписи населения провели более 1,5 тысяч проверок в городах и селах Кузбасса, целью которых был поиск домов без каких-либо указателей. Сейчас эти фасады приводят в порядок. К примеру, в Кемерове на 1613 домах уже установлены новые номерные знаки, повешены 556 вывесок с названиями улиц и 638 табличек с указанием номеров квартир на подъездах. Помочь в организации переписи могут и местные жители: отсутствующий или обветшавший номер дома можно самостоятельно нарисовать краской на фасаде.

Для проведения переписи населения на территории Кузбасса будет сформировано 803 переписных и столько же стационарных участков, а также 172 помещения для хранения собранных материалов. Планируется привлечь 6,5 тыс. переписчиков и 923 контролера.

Всероссийская перепись населения, которая изначально должна была проходить с 1 по 31 октября 2020 года, перенесена из-за эпидемиологической обстановки в стране. Новые сроки проведения — с 1 по 30 апреля 2021 года. Предварительные итоги предстоящей переписи будут подведены в октябре 2021 года, а окончательные — в IV квартале 2022 года.

На отдаленных территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, перепись населения будет осуществляться с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. В Кузбассе к таким территориям отнесены 45 сельских населенных пунктов: 36 в Таштагольском районе, 6 в Междуреченске и 3 в Новокузнецком районе. Перепись в них назначена на июнь 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.