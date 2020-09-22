Новые модульные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты начали работу в Киселевском, Гурьевском и Промышленновском муниципальных округах. Возведение ФАПов стало возможным благодаря проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы последовательно реализуем программу по обеспечению доступной и качественной медицинской помощью жителей даже самых отдаленных территорий Кузбасса. Только в этом году в 12 муниципалитетах Кузбасса будет открыто 34 ФАПа. Федеральное финансирование установки и оборудования всех медпунктов составит 147,8 млн рублей. Из бюджета области на подключение конструкций к коммунальным сетям и благоустройство прилегающих территорий выделено более 10 млн рублей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Фельдшерский пункт в поселке Тайгинский Леспромхоз Гурьевского округа будет обслуживать 110 человек, в том числе 16 детей. Это уже третий подобный пункт, открытый в этом муниципалитете в 2020 году. В августе начали прием медпункты в деревне Мостовая и селе Кочкуровка – из федерального бюджета на их установку было выделено более 10 млн рублей. Первый модульный ФАП в Гурьевском округе появился в 2019 году в деревне Шанда, федеральное финансирование составило 3,6 млн рублей.

На территории Промышленновского муниципального округа открылся уже 33-й по счету ФАП, на этот раз в Пархаевке. Теперь жителям этой деревни не придется ездить в соседнее село Краснинское, чтобы пройти диспансеризацию. Медицинскую помощь оперативно смогут получить 213 человек, в том числе 18 детей.

В Киселевском муниципальном округе новый модульный фельдшерско-акушерский пункт заработал в селе Верх-Чумыш. Его открытия с нетерпением ждали и в близлежащих деревнях — Александровке, Березовке и Октябринке.

В ФАПах можно в комфортных условиях получить плановую и неотложную медицинскую помощь, пройти профилактический осмотр, диспансеризацию и вакцинацию, а также приобрести лекарственные препараты. Во всех модульных медпунктах созданы комфортные условия для медицинских работников и пациентов: кабинет приема, процедурно-прививочный кабинет, место ожидания для пациентов, санузел, раздевалка для персонала и помещение для хранения лекарств. Имеются централизованная система водоснабжения, электроотопление по системе «теплый плинтус», канализация, вентиляция, система кондиционирования воздуха и пандусы для маломобильных групп населения.

Модульные медпункты оснащены современным оборудованием. В распоряжении врача дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, спирометр, аппарат для проведения экспресс-анализов крови на сахар, гемоглобин и холестерин. Предусмотрено подключение передвижного флюорографа.

До конца недели планируется открытие еще двух фельдшерско-акушерских пунктов — в Яйском и Кемеровском муниципальных округах.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.