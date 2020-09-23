На самых масштабных в России соревнованиях в сфере профессионального мастерства участники из Кузбасса получили 9 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград. Кроме того, 55 кузбассовцев стали обладателями почетных медальонов чемпионата «За профессионализм». Такие результаты обеспечили сборной региона 2-е место среди сильнейших команд страны.

«Образование — один из безусловных приоритетов развития Кузбасса. Второе место в общекомандном зачете на соревнованиях мирового уровня как нельзя лучше доказывает качество знаний и умений, которые предоставляют образовательные учреждения нашего региона. Уверен, этот чемпионат стимулирует дальнейшее развитие системы среднего специального образования в области. А приобретенный специально WorldSkills Russia Центр обработки данных в дальнейшем будет работать на цифровизацию всего Кузбасса», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Особенно успешно кузбассовцы выступили по направлению «Геодезия». Две медали в этой компетенции заработали команды Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства: Вадим Кононенко и Иван Саулов завоевали золото, а Данил Чумакин и Вячеслав Полев – бронзу. Еще две медали в компетенции «Геодезия – Юниоры» заработали воспитанники детского технопарка «Кванториум-42»: Виталий Серавкин и Тимофей Трофимов взяли золото, а серебро досталось Кристине Мигуновой и Карине Алиевой.

Лучший результат в стране также показали студент Кемеровского профессионально-технического техникума Владислав Лисютин («Экспедирование грузов») и Александра Гильмутдинова в компетенции «Малярные декоративные работы – Юниоры», учащаяся гимназии №10 г. Новокузнецка (подготовили ее в Новокузнецком техникуме строительных технологий и сферы обслуживания). Еще два золота в компетенции «Электрослесарь подземный» завоевали выпускник Кемеровского горнотехнического техникума Владислав Барышев и Алексей Сторожилов, представитель Киселевского горного техникума.

В компетенции «Технологии моды» золото получила Дарья Дорофеева из Кузбасского техникума сервиса и дизайна имени В.А. Волкова. Дарья Собаршова из Кемеровского областного художественного колледжа стала лучшей в компетенции «Ремесленная керамика». Также золотую медаль принес региону студент Новокузнецкого горнотранспортного колледжа Максим Беспалов – он выступал в компетенции «Рекрутинг».

Серебро в компетенции «Промышленная механика и монтаж» взял студент Кузнецкого индустриального техникума Иван Мальцев. Студентка Кемеровского педагогического колледжа Алена Терентьева стала серебряным призером в компетенции «Охрана труда», а в компетенции «Реклама» 2-е место заняла студентка Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова Елена Кузнецова. Команда Сибирского политехнического техникума — Дарья Солофетенко, Алина Копытина, Данил Губарев, Татьяна Сергиенко, Кристина Карташова — взяла серебро в компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)».

Еще два серебра заработали кемеровские студентки: учащаяся Губернаторского техникума народных промыслов Мария Акимова — в компетенции «Ремесленная керамика», студентка Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Валерия Сомова — в компетенции «Архитектура». Также студент Кемеровского профессионально-технического техникума Данил Самолетов стал вторым в компетенции «Обслуживание грузовой техники».

Анастасия Степанова из Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания стала второй в компетенции «Малярные и декоративные работы», а Татьяна Переверзина из Профессионального колледжа г. Новокузнецка взяла серебро в компетенции «Социальная работа». Воспитанница кемеровского Дома детского творчества Рудничного района Елизавета Марченко получила серебряную медаль в компетенции «Дизайн интерьера – Юниоры». Девушку подготовили к соревнованиям в Детском технопарке «Кванториум-42».

Бронзовыми наградами пополнили копилку региона Михаил-Марк Вилянский, а также юниоры Иван Перевалов и Захар Тимофеев из кемеровской школы №14, подготовленные в Кемеровском коммунально-строительном техникуме («Электромонтаж» и «Электромонтаж – Юниоры»); Евгений Ахади-Хас из Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства («Сухое строительство и штукатурные работы»); Анастасия Орлова и Ян Чудояков из Новокузнецкого торгово-экономического техникума («Турагентская деятельность»).

Учащаяся Центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной Виктория Веселовская получила бронзовую медаль в компетенции «Флористика – Юниоры». Еще одну бронзу принес студент Кемеровского аграрного техникума им. Г.П. Левина Александр Григорьев в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Бронзовую медаль в компетенции «Экспедирование грузов» взяла студентка Кемеровского профессионально-технического техникума Римма Абдрахманова. Бронзу в компетенции «Облицовка плиткой» получил Иван Степанов из Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства, а реди юниоров в этой компетенции третьим стал представитель детского технопарка «Кванториум-42» Матвей Андриянов.

3-е место завоевали студент Кемеровского профессионально-технического техникума Дмитрий Доронин в компетенции «Обслуживание тяжелой техники» и студентка Новокузнецкого торгово-экономического техникума в компетенции «Ресторанный сервис» Дарья Артющенко. Бронзовыми призерами в компетенции «Спасательные работы» стали участники команды Сибирского политехнического техникума Евгений Романов, Кристина Давыдова, Данил Праслов, Владислав Кирьянов и Валерий Кондратьев.

Дарья Торопова из Кемеровского педагогического колледжа получила бронзу в компетенции «Преподавание в младших классах». В компетенции «Архитектура» бронзовым призером признана учащаяся Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Эльвира Эминова. Также 3-е место заняли ученик кемеровской школы №16 Николай Гасанов, подготовленный в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства («Кирпичная кладка – Юниоры») и студентка Новокузнецкого торгово-экономического техникума Анастасия Дубовская («Визуальный мерчендайзинг»).

Иван Долбня из Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В.И. Заузелкова занял 3-е место в компетенции «Сантехника и отопление». Анастасия Жердева из Профессионального колледжа г. Новокузнецка взяла бронзу в компетенции «Социальная работа», а Дарья Зайцева из Дома детского творчества Рудничного района (подготовили в Детском технопарке «Кванториум 42») завоевала бронзовую медаль в компетенции «Дизайн интерьера – Юниоры».

Кроме того, некоторые участники чемпионата были отмечены персональными наградами. Так, студент Кемеровского горнотехнического техникума Владислав Барышев, который соревновался в компетенции «Электрослесарь подземный», признан «Лучшим конкурсантом Кузбасса».

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сентября. Его организатором в этом году выступил Кузбасс. Участниками чемпионата стали около 3 тысяч конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран мира. Чемпионат состоялся более чем на 3 тыс. площадок. Студенты и школьники приняли участие в соревнованиях по 130 компетенциям (для юниоров — по 71), которые соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Работу конкурсантов оценивали эксперты, которые находились в трех центрах управления соревнованиями – в главном ЦУСе в Новокузнецке, а также в Москве и Казани.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.