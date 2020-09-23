По информации областного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 136 случаев заражения COVID-19: Кемерово – 30, Прокопьевск – 18, Анжеро-Судженск – 13, Белово – 10, Ленинск-Кузнецкий – 10, Осинники – 9, Междуреченск – 7, Новокузнецк – 6, Киселевск – 5, Тяжинский муниципальный округ – 4, Кемеровский муниципальный округ – 3, Полысаево – 3, Таштагольский муниципальный район – 3, Калтан – 2, Юрга – 2, Ижморский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, Мыски – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Тисульский муниципальный район – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мариинском районе.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и патологией печени. Она проживала в Юрге.

117 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6601 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2270 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1952 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".