Новый объект создан по самым современным технологиям, исключающим загрязнение окружающей среды. При строительстве были соблюдены все требования экологической безопасности: полигон спроектирован с учетом розы ветров и находится на необходимом расстоянии от населенных пунктов.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, проект полигона прошел экологическую экспертизу. Место для его размещения в 2 км западнее Кемерова было выбрано с учетом особенностей почвы. На водоупорный глиняный слой уложен защитный экран из геосинтетических материалов. Такой комплекс обеспечит 100% защиту подземных вод и почвы от проникновения загрязняющих веществ. Поверх геомембраны находится защитный слой из суглинка и щебенки для проезда спецтехники, что предотвратит механическое воздействие на защитный экран и сохранит его целостность.

Размещенный на полигоне мусор будут увлажнять, чтобы избежать возгораний. Отходы по мере накопления будут изолировать с помощью специального грунта, полученного из переработанных строительных материалов. Это предотвратит вынос мусора за пределы участка складирования. Вдобавок уплотнение позволит эффективно использовать каждый участок объекта.

Полигон будет обслуживать города Кемерово и Березовский, а также Кемеровский и Топкинский муниципальный округа. За год на объекте планируют обрабатывать более 200 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

Сейчас завершено строительство первого этапа полигона. Он рассчитан более чем на 10 лет эксплуатации. На объекте уже создана необходимая инфраструктура: построены подъездные дороги, установлены ограждения и система электроснабжения с трансформаторной подстанцией, функционируют освещение, водоотводные сооружения, сооружения по сбору и удалению фильтрата, предусмотрены сбор и удаление биогаза. На полигоне есть контрольно-пропускной пункт, весовой контроль, ванна для обеззараживания колес спецтранспорта. Приобретена техника для уплотнения, укладки мусора, дробления крупногабаритных отходов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.