«Живика» – одна из крупнейших аптечных сетей, которая насчитывает более 480 аптек, теперь представлена в Кемерове. В сентябре открылись сразу 2 новые аптеки: на бульваре Строителей, 21 (Ленинский) и проспекте Советский, 47 (Центр).

Обе аптеки работают без выходных, с 8.00 до 22.00.

В честь открытия – скидки на лекарства до 40%*. В списке лекарств со скидками: Тантум Верде, Тенотен, Пенталгин, Граммидин Нео и другие.

В каждой аптеке можно оформить интернет-заказ. Для этого переходите на сайт nsk.zhivika.ru, введите название препарата в поисковой строке и аптеку, в которой хотите забрать заказ. Все заказы собираются менее, чем за час, и хранятся до 36 часов. Цена фиксируется на весь период бронирования.

Благодаря большим объемам поставок, во всех аптеках «Живика» – низкие цены, акции и скидки на лекарства. Например, в сентябре действует акция по карте клиента**. Бонусы от покупок начисляются на карту, ими можно оплачивать в дальнейшем до 100% стоимости лекарства.

Оформить интернет-заказы также можно в мобильных приложениях «Живика». Помимо удобного оформления, в приложении есть напоминания о приеме лекарств.

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Внимание! Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

*Срок проведения акции с 23.09.2020 по 06.10.2020 г. Акция проводится в аптеках «Живика» по адресам: г. Кемерово, б-р Строителей, 21, Советский пр-т, 47. Скидки до 40% предоставляются на ограниченный ассортимент товаров.

** Срок проведения акции с 23.09.2020 по 06.10.2020 г. Акция проводится в аптеках «Живика» по адресам: г. Кемерово, б-р Строителей, 21, Советский пр-т, 47. Бонусы начисляются при наличии у покупателя карты Клиента аптечной сети «Живика». Бонусами можно оплатить не более 25% от стоимости очередной покупки в период с 07.120.2020 по 20.10.2020 из расчета 1 бонус = 1 рубль. Использование начисленных по акции бонусов возможно только в аптеке, в которой они были начислены. Каждый клиент может воспользоваться данным предложением в период проведения акции. Подробности у фармацевтов.