По информации регионального Оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Анжеро-Судженск – 29, Кемерово – 26, Междуреченск – 16, Новокузнецк – 16, Ленинск-Кузнецкий – 15, Белово – 7, Ленинск-Кузнецкий МО – 5, Киселевск – 4, Полысаево – 4, Беловский МР – 3, Мыски – 2, Осинники – 2, Кемеровский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Березовский – 1, Краснобродский – 1, Прокопьевск – 1.

2 пациента скончались. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Гурьевске.

131 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 6 732 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2 275 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 403 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".