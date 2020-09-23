У пациентки подтвердился COVID-19 на 39-й неделе беременности. Через несколько дней на свет появилась её дочь. Роды проходили в «красной зоне». Как себя чувствуют мама и малышка, узнавала Анастасия Подоляко.

Перинатальный центр перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Заходить нельзя даже за ворота. Но неонатологи и акушеры-гинекологи выполнили свою привычную работу. Впервые за полгода здесь родился ребёнок. Сейчас мама и малышка в этом здании пока в разных палатах.

Пациентка на 39-й неделе беременности поступила с подтверждённым коронавирусом. Анализ показал: инфекция есть. Врачи сразу начали лечение и ко дню, когда малышка решила увидеть этот мир, её мама чувствовала себя намного лучше. 3 килограмма 150 граммов. 53 сантиметра. С такими показателями родилась девочка. Доношенная и, как надеются врачи, абсолютно здоровая. Это выяснится в течение двух недель.

Инфекционисты наблюдают не только за мамой, но и за девочкой. Свой первый тест на COVID-19 малышка сдала сразу после рождения. Ещё один мазок у неё возьмут через несколько дней.

Это третий случай в Кузбассе и первый в областной столице, когда женщина с подтверждённым коронавирусом родила ребёнка. Врачи перепрофилированного под инфекционный госпиталь Перинатального центра событию рады вдвойне: наконец-то услышали родной и привычный детский плач.

Автор: Анастасия Подоляко