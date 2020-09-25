По данным областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 25, Кемерово – 23, Ленинск-Кузнецкий – 20, Анжеро-Судженск – 13, Березовский – 9, Киселевск – 9, Междуреченск – 9, Белово – 6, Осинники – 6, Полысаево – 4, Прокопьевск – 4, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Мыски – 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, Тисульский муниципальный район – 2, Беловский муниципальный район – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе.

У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.

У женщины 1956 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в пгт Промышленная.

103 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6 835 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2 308 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 429 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".