Участвовать в областном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, могут журналисты всех средств массовой информации региона. Организаторы – Региональный медиахолдинг «Кузбасс» при участии главного управления по работе со средствами массовой информации администрации правительства Кузбасса. Заявки принимаются до 15 октября 2020 года.

Конкурс проводится по номинациям: «Личность в истории», «Все для фронта, все для Победы!», «Вахта Победы». Кроме того, будут определены лучший материал о Великой Победе в корпоративных СМИ, лучшая фоторабота, лучшая операторская работа и лучший кросс-медийный проект о подвиге кузбассовцев во время Великой Отечественной войны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на адрес pobeda@rmhkuzbass.ru с пометкой «Конкурс «Кузбасс – Великой Победе!». К заявке нужно приложить отсканированную копию справки об авторстве, утвержденную главным редактором СМИ и заверенную печатью. Кроме того, необходимо направить копию фильма, теле- или радиосюжета, теле- или радиопрограммы.

Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2020 года.