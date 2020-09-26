За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 141 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 31, Междуреченск – 22, Новокузнецк – 14, Прокопьевск – 14, Ленинск-Кузнецкий – 13, Киселевск – 12, Мыски – 9, Белово – 5, Таштагольский МР – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Калтан – 2, Кемеровский МО – 2, Топкинский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Яйский МО – 1. Таковы данные регионального Оперштаба по коронавирусу.

2 пациента скончались. У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

48 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6 883 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2 399 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2 851 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".