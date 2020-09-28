С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и предложением главного санитарного врача области:
— до 31 октября продлевается действие режима повышенной готовности на территории Кузбасса;
— до 14 октября продлевается режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше;
— с 26 сентября кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный/дистанционный режим работы
📍 Напоминаем, в каких случаях пожилые люди могут покидать дом:
— чтобы посетить медицинскую организацию;
— чтобы сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты;
— чтобы посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
— в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам;
— в иных экстренных случаях.
📄 Что нужно сделать, чтобы получить листок нетрудоспособности, читайте по ссылке (https://t.me/covid19kuzbass/754).
❗️Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.