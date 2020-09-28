С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и предложением главного санитарного врача области:

— до 31 октября продлевается действие режима повышенной готовности на территории Кузбасса;

— до 14 октября продлевается режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше;

— с 26 сентября кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный/дистанционный режим работы

📍 Напоминаем, в каких случаях пожилые люди могут покидать дом:

— чтобы посетить медицинскую организацию;

— чтобы сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты;

— чтобы посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;

— в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам;

— в иных экстренных случаях.

📄 Что нужно сделать, чтобы получить листок нетрудоспособности, читайте по ссылке (https://t.me/covid19kuzbass/754).

❗️Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.