По данным областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 153 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Кемерово – 22, Белово – 17, Киселевск – 14, Междуреченск – 14, Ленинск-Кузнецкий – 13, Анжеро-Судженск – 10, Осинники – 8, Мыски – 3, Прокопьевск – 3, Калтан – 2, Полысаево – 2, Ижморский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы Он проживал в Белове.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

13 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6925 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2655 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2785 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.