В финале чемпионата «Навыки мудрых» — соревнования по стандартам WorldSkills Russia для лиц в возрасте 50-ти лет и старше — приняли участие жители 64 регионов России. Кузбасс представляли 15 специалистов. По итогам чемпионата сборная региона завоевала 6 призовых медалей, что обеспечило ей 2-е место в общекомандном зачете.

«Опытные мастера Кузбасса показали, что с легкостью составят конкуренцию молодым участниками движения WorldSkills Russia. Это доказывает, что рабочие профессии у нас по-прежнему в большом почете. Профессионализм, помноженный на опыт, востребован и в производстве — на предприятиях, которые составляют основу экономики региона. Уверен, что примеры наших специалистов возраста 50+ вдохновят молодое поколение на профессиональный рост и развитие», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

III Национальный чемпионат «Навыки мудрых» проходил с 25 по 27 сентября в очно-дистанционном режиме на площадках 11 профессиональных образовательных организаций. Эксперты оценивали работу конкурсантов онлайн, находясь в Центре управления соревнованиями в Новосибирске. Кузбасские участники показали свое мастерство в 15 из 26 компетенций.

Золотым призером в компетенции «Геодезия» стала Светлана Никифорова, представляющая Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства. Серебро в компетенции «Медицинский и социальный уход» завоевала медицинский работник Кемеровской областной клинической больницы Татьяна Прохорова.

Бронзовые медали получили Евгений Браньков (компетенция «Кирпичная кладка»), педагог кемеровской гимназии № 25 Татьяна Белянина («Преподавание в младших классах»), Сергей Жижков («Сварочные технологии») и Игорь Бердюгин из Кемеровского горнотехнического техникума («Электромонтаж»).

Медальон «За профессионализм» получил конкурсант из Новокузнецкого горнотранспортного колледжа Владимир Гришин («Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»).

Напомним, в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная области также стала серебряным призером в общекомандном зачете. В ходе самых масштабных в России соревнований в сфере профессионального мастерства кузбассовцы принесли региону 40 медалей – 9 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых. Кроме того, 55 участников получили почетные медальоны чемпионата «За профессионализм».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.