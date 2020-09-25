Это на 5% меньше, нежели за аналогичный период прошлого года. При этом отмечен рост по числу погибших. О мерах профилактики трагических случаев говорили сегодня в областной столице на пресс-конференции.

Сразу 2 смертельных ДТП с пешеходами омрачили начало текущей недели. Один из случаев произошел в Новокузнецке. Там на проезжей части рядом с тротуаром автобус сбил мужчину. На видео, выложенном в социальных сетях, видно, как новокузнечанин переходил дорогу в неположенном месте.

В Кемерове автовладелец, в машине которого якобы запотели от печки окна, не заметил идущих по пешеходному переходу маму и дочку. В итоге двухлетней девочке, которая до сих пор находится в больнице, предстоит провести остаток жизни без мамы. Среди причин, которые влекут за собой подобные трагичные случаи, абсолютное первенство — 80% — это телефон.

По подсчётам специалистов, автомобиль, идущий на скорости 60 км/час, за секунду преодолевает расстояние в 16,5 метров. Данные подобных исследований в массы пытаются донести активисты безопасности. Кузбасс стал 12-м регионом страны, где проходит акция «Внимание на дорогу!». Ежегодно выбирается тема для профилактики дорожно-транспортных происшествий. В этом году это факторы риска отвлечения внимания на дороге.

Участники программы стараются подобрать максимально удачный способ предоставления необходимой информации для разных категорий населения. В то же время не дремлют и разработчики технических устройств. В процессе разработки и производства камеры по фиксированию ремней безопасности, света фар, расположения транспортных средств и скоростного режима. Цифровой спектр контроля должен пополниться и выявлением фактов использования средств связи. Так что тем, кто привык пренебрегать этими элементарными правилами безопасности, самое время начинать тренировать своё самообладание.

Автор: Кристина Орехова