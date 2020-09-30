Область приняла участие во Всероссийском марафоне открытия центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». По всей стране одновременно начали работу почти 3 тысячи подобных центров, в том числе 42 кузбасских.

«Современные центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» позволяют предоставлять качественное образование детям, живущим в самых отдаленных районах. Ребята не только будут осваивать новые технологии и изучать робототехнику, но и развивать умения работы в команде, коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление. Новые образовательные центры позволят детям ярче проявить свои таланты и способности. Этот опыт в дальнейшем поможет им быстрее адаптироваться к различным условиям и быть конкурентоспособными при трудоустройстве», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые «Точки роста» начали работу в 17 муниципальных округах и 6 малых городах Кузбасса. Их создание стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». На оснащение центров современной техникой в 2020 году было направлено 46,9 млн рублей, в том числе 45,5 млн рублей — из федерального бюджета.

В каждой школе «Точки роста» размещаются в двух кабинетах площадью не менее 40 кв. м. Один кабинет оснащен оборудованием для изучения предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ». В нем школьники научатся пользоваться 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, современными компьютерами. Второй кабинет — коворкинг для проектной деятельности и шахматная гостиная.

Первые 28 центров «Точка роста» открылись в Кузбассе в 2019 году. До 2022 года в регионе планируется создать еще 74 таких образовательных центра. Таким образом, благодаря нацпроекту в Кузбассе будут функционировать 144 «Точки роста».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.