Эти документы хранились под грифом «секретно» или даже «совершенно секретно» от 30 до 75 лет. Кузбасский Государственный архив открыл доступ к нескольким тысячам протоколов заседаний и постановлений, часть из которых была принята еще во времена Великой Отечественной войны.

Вся жизнь Кузбасса на этих страницах. По закону документы с грифом «совершенно секретно» публикуются через 75 лет, представляющие государственную тайну хранятся 3 десятилетия. Сроки прошли, пора их обнародовать.

Сотрудники Госархива уверены, информация, содержащаяся в данных бумагах, интересна не только профессиональным историкам, но и школьникам, и студентам при подготовке докладов и рефератов, а также просто любителям хроники как родного края, так и страны.

Для удобства интересующихся, особенно в условиях пандемии, материалы оцифровывают и предоставляют к ним доступ на официальном сайте кузбасского Государственного архива. Снятие грифа секретности полезно не только с образовательной точки зрения, но и в плане противодействия фальсификации истории, а потому будет продолжено.

Автор: Сергей Ищенко