В Кузбассе купить квартиру можно как в строящемся доме, так и на вторичном рынке. При этом условия комфортные. Только в этом году ставки на займы дважды снижались.

В Кузбассе до конца этого года будет сдано порядка 1 млн 200 тысяч квадратных метров. Приобрести свою квартиру может любой желающий. Условия выгодные. Например, по «президентской» ипотеке ставка составляет от 5,9%, по семейной — 4,7. Купить можно и готовую недвижимость с расчётом от 8%.

16 тысяч кузбасских семей в этом году уже успели оформить ипотеку. На эти цели финансовые организации выделили 28 миллиардов рублей.

Также в Кузбассе продолжает работать программа «Ипотечные каникулы». Они предоставляются на 6 месяцев. При этом сумма ежемесячного платежа в итоге не увеличивается. Все эти меры поддержки уже дали свой результат. По сравнению с прошлым годом кузбассовцы стали чаще приобретать собственное жильё, оформляя ипотеку.

Автор: Арина Мерлова