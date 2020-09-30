Менеджер, главный энергетик, электромонтёр — это далеко не полный список мест трудоустройства, которые предлагали сегодня людям с ограниченными возможностями здоровья в кемеровском Центре занятости населения на специализированной ярмарке вакансий. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с использованием онлайн технологий.

46-летняя Алевтина Ильина получила вторую рабочую группу инвалидности около двух десятилетий назад. С тех пор трудится в основном временно, и не против найти постоянное трудоустройство. Потому и пришла сегодня в кемеровский Центр занятости населения на специализированную ярмарку вакансия для людей с ограниченными возможностями.

В условиях пандемии коронавируса ярмарка, как и прочие подобные мероприятия, в кемеровском Центре занятости проходила в необычном формате.

Пришедшие на ярмарку вакансий посредством видеосвязи могли напрямую пообщаться с работодателями и претендовать на такие специальности как: менеджер, главный энергетик, уборщик территорий и помещений. Также посетители, для того что бы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, могли записаться на бесплатные курсы переквалификации.

Кемеровский Центр занятости населения планирует проводит подобные мероприятия на постоянной основе. Ведь современные технологии позволяют найти работу всем желающим и пройти собеседования без риска для здоровья.

Автор: Сергей Ищенко