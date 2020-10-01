В Парламенте Кузбасса продолжается онлайн-форум депутатов и общественности «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни». На очередной дискуссии участники, законодатели и предприниматели обсудили вопросы, связанные с социальным благополучием и здоровьем граждан.

Поправки в 75 статью Конституции утвердили для россиян социальные гарантии: пенсионное обеспечение, страхование и адресную социальную поддержку. Накануне на дискуссионной площадке обсудили, что предпринимается в Кузбассе для улучшения демографический ситуации и снижения напряженности на рынке труда. В частности, это — детские выплаты, которые были назначены для поддержки семей в связи с пандемией, ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующим ребенком, субсидии для работодателей на компенсацию заработных плат сотрудникам и другие меры.

Ещё один важный вопрос, который подняли на дискуссии — индексация пенсий. После 2024 года предполагается ежегодно с 1 февраля повышать страховые пенсии на уровень инфляции предыдущего года,

К дискуссии по видеоконференцсвязи подключились более 140 участников — сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, депутаты Парламента Кузбасса и председатели городских Советов народных депутатов, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти. В адрес спикеров поступило более 100 вопросов.

Работа онлайн-форума депутатов и общественности Кузбасса «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни» продолжается. Расписание работы площадок доступно на сайте Парламента Кузбасса.

Автор: Анастасия Подоляко