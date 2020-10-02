Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты появились в Кемеровском, Яйском, Тяжинском, Чебулинском и Промышленновском муниципальных округах. Установка проводится по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

«Оперативное оказание первичной медицинской помощи жизненно важно для жителей отдаленных территорий. Открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов делает профилактику, диагностику и лечение заболеваний доступными даже в относительно небольших деревнях и поселках. С начала года в Кузбассе уже начали работу новых 16 ФАПов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В ФАПах можно в комфортных условиях получить плановую и неотложную медицинскую помощь. Пункты оснащены пандусами, кнопками вызова персонала, табличками со шрифтом Брайля, поэтому доступны в том числе маломобильным группам населения. Внутри имеется современное оборудование: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, спирометры, аппараты для проведения экспресс-анализов крови на сахар, гемоглобин и холестерин.

В новом медпункте деревни Успенка Кемеровского муниципального округа созданы условия для работы выездной бригады узких специалистов из Кемеровской клинической районной больницы. Прием по графику будут вести фельдшер, терапевт, педиатр, стоматолог и акушер-гинеколог, поэтому местным жителям больше не придется планировать поездки в столицу региона.

В Яйском муниципальном округе открылись два современных медпункта. В деревне Ольговка с пациентами продолжит работу опытный фельдшер Любовь Пашкова, имеющая стаж работы 38 лет. На входе в этот пункт установлена мемориальная табличка в честь медсестры детской поликлиники Лидии Мазур, участвовавшей в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. В ФАПе села Ишим медицинскую помощь будут оказывать фельдшер Наталья Меркулова и участковая медицинская сестра Елена Великосельская.

Долгожданным событием стало открытие модульных ФАПов и в Тяжинском муниципальном округе. В поселке Валериановка новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 321 жителя, в селе Преображенка – 758 человек. Помимо фельдшера, в медпунктах будут вести прием специалисты Тяжинской районной больницы и областные специалисты.

В Чебулинском районе ФАП площадью 86,4 кв. м открыт в Михайловке. Новый ФАП в Промышленновском округе расположен в селе Протопопово. Он установлен на месте старой аварийной постройки.

Всего в 2020 году в Кузбассе появится 34 современных ФАПа в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.