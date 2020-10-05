По итогам самых масштабных в истории движения WorldSkills Russia соревнований сборная Кузбасса впервые стала серебряным призером в общекомандном зачете как среди молодежи, так и среди участников старше 50 лет. Представители региона завоевали 46 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 24 бронзовых), а также получили 56 медальонов «За профессионализм».

«Успех представителей Кузбасса на чемпионате WorldSkills Russia является показателем высокого уровня развития профессионального образования в регионе. Мы гордимся нашими победителями и всеми участниками. Уверен, что их мастерство служит залогом наших будущих достижений», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном приеме в честь победителей.

Участников соревнований, экспертов, педагогов и организаторов чемпионата отметили почетными наградами. Нагрудный серебряный знак «Кузбасс» получили главные эксперты и их заместители по компетенциям Нацфинала: Ирина Жукова («Кондитерское дело»), Кристина Морозько («IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»), Ольга Сластунова и Алексей Дубовой («Электрослесарь подземный»), Олег Малетин («Обслуживание грузовой техники»).

Золотую медаль «За служение Кузбассу» и диплом победителя III Национального чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «Геодезия» вручили преподавателю специальных дисциплин Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Светлане Никифоровой. Главный эксперт Нацфинала в компетенции «Геодезия» Антон Никулин был удостоен звания лауреата премии губернатора Кузбасса «Прорыв в будущее».

Участники, занявшие первые места в чемпионате, были награждены медалями Алексея Леонова. Так, учащаяся 10-го класса гимназии №10 г. Новокузнецка Александра Гильмутдинова получила ее вместе с дипломом победителя в компетенции «Малярные и декоративные работы – Юниоры». Студентке 4-го курса Кузнецкого техникума сервиса и дизайна имени Волкова Дарье Дорофеевой награда досталась за победу в компетенции «Технологии моды». Учащаяся 3-го курса Кемеровского областного художественного колледжа Дарья Собаршова стала обладателем медали за первое место в компетенции «Ремесленная керамика», а студент 3-го курса Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Вадим Кононенко получил ее за золото в компетенции «Геодезия».

Некоторые победители подключились к приему в режиме онлайн из Кемерова, Новокузнецка и Юрги.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сентября. Его организатором в этом году выступил Кузбасс. Участниками чемпионата стали около 3 тысяч конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран мира. III Национальный чемпионат «Навыки мудрых» (соревнования по стандартам WorldSkills Russia для лиц в возрасте 50-ти лет и старше) проходил с 25 по 27 сентября в очно-дистанционном режиме на площадках 11 профессиональных образовательных организаций. В нем приняли участие жители 64 регионов России.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.