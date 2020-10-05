За последние трое суток больше всего заболевших зарегистрировано в Новокузнецке – 129! За это же время в области скончались 6 пациентов.

По информации от регионального Оперштаба по коронавирусу на 11:00 5 октября, за прошедшие сутки в области выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 47, Кемерово – 37, Междуреченск – 17, Калтан – 16, Белово – 9, Киселевск – 6, Кемеровский МО – 6, Новокузнецкий МР – 6, Таштагольский МР – 6, Мыски – 5, Чебулинский МО – 5, Осинники – 4, Ленинск-Кузнецкий – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Тисульский МР – 2, Анжеро-Судженск – 1, Прокопьевск – 1, Юрга – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1.

На сегодня в Кузбассе 7 562 человека вылечились от коронавируса. Медицинскую помощь в регионе получают 3 170 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2742 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".